【愛傳媒張競評論】美國與中國大陸國防首長於4月20日進行電話通聯,通聯後美國國防部發表新聞稿,而中國大陸國防部亦就此事發表英文新聞稿。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin III)則是在個人社交媒體亦貼文說明此項通話,其內容幾乎就是照抄美國國防部新聞稿;除調換主辭以及漏抄一個定冠辭the之外,完全沒有任何差別;在此就不再列出其個人推特網址。

我方外交部對此發表聲明,中央通訊社新聞報導全文如下:

外交部:中美國防部長通話內容 美已向台說明

2022年4月21日 週四 下午12:55

(中央社記者黃雅詩台北21日電)中美國防部長昨天通話,中方公布內容指會談觸及台海議題。外交部今天表示,美方會後已依慣例向台灣說明,外交部對美中互動有充分即時掌握,但中國刻意凸顯台海議題討論,誤導扭曲美方發言立場,意在再度藉此對台發動認知作戰,民眾需特別注意。

外交部今天舉行例行記者會,發言人歐江安表示,有關美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)與中國國務委員兼國防部長魏鳳和的通話,美方已依慣例於事後向台灣說明通話情形,外交部對美中互動情形都有充分且即時的掌握。

外交部表示,中國國防部發布的聲明刻意凸顯對於台海議題的討論,並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場,意在透過這次對話再次對台發動認知作戰,外交部因此特別提醒民眾注意中國對類似對話後的習慣性操作。

針對中國政府對中華民國主權的說法,以及中國軍方近日對台灣防空情報區的入侵與威脅,外交部再次強調,中華民國台灣是主權獨立國家,台灣也不歸中國政府管轄,台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

歐江安指出,台美關係密切友好、互信深厚,溝通管道暢通,美國拜登政府一再重申對台灣承諾「堅若磐石」,外交部會密切關注美中高層互動與威權主義的擴張行徑,也會在台美緊密的夥伴關係基礎上,持續推動雙方合作,共同維護台海與區域的和平穩定。(編輯:蘇志宗)1110421

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

下面是對此通話新聞稿相關分析:

1.美方對於魏鳳和正式官銜顯然並不重視,所以在發佈新聞稿時,並未註明其職銜為「國務委員兼國防部長」(State Councilor and Defense Minister)誠然中國大陸國防部在發佈新聞稿時,在新聞標題亦未使用魏鳳和官職完整銜稱,但內文中並未有所疏失,在此值得注意。

為何要提及此事,此因從拜登政府接任後,國防部長奧斯汀就未曾與其對口之中國大陸國防首長進行高層通話,曾有媒體報導指出,雙方未能通聯是因奧斯汀個人認為其職務位階應與中央軍委副主席對等,但北京認為雙方由國防部長對等通聯已為成例,因此拒絕進行調整。

如今奧斯汀最後還是與魏鳳和進行通聯,雙方較勁角力何者敗下陣來,其實不用多說。但美方國防部軍事外交幕僚在處理魏鳳和官職銜稱上有此疏漏,究竟是搞點小動作讓本身爽一點,抑或是專業上有所欠缺,連對方真正職稱都會搞錯,還是北京與華盛頓軍事外交幕僚協調溝通不良,或許值得吾人再深入掌握理解。

不過北京在發英文新聞稿時,其實也沒有將美國國防部長奧斯汀的英文姓名寫完整,在官方文書處理上這些小細節是代表幕僚素養與大國風範。解放軍負責此事之軍事外交與新聞幕僚,看看美國國防部在寫新聞稿時,究竟是如何書寫奧斯汀部長姓名,此種細節是大國邦交基本素養。

2.至於我方外交部對外指稱:“中國國防部發布的聲明刻意凸顯對於台海議題的討論,並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場,意在透過這次對話再次對台發動認知作戰,外交部因此特別提醒民眾注意中國對類似對話後的習慣性操作。”究竟是指什麼呢?

依據中國大陸國防部新聞稿中文版,應該是指下面這段:「魏鳳和針對台灣問題表明嚴正立場,強調台灣是中國不可分割的一部分,這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好,就會對兩國關系造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

奧斯汀表示,美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識,將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作。美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險,妥善處理兩軍關系面臨的難題。」

再對照英文版,應該是指

“General Wei also expressed solemn stance on the Taiwan question, stressing that Taiwan is an inalienable part of China, which is a fact and status quo that no one can change. If the Taiwan question is not handled properly, it will have a subversive effect on the China-US relations. The Chinese military will resolutely safeguard national sovereignty, security and territorial integrity.

Austin said the US is ready to promote the implementation of the important consensus reached by the two heads of state over the phone and will strengthen military exchanges and cooperation in a frank and open manner. The US adheres to the one-China principle . The two sides should manage competition and risks in a responsible way and properly handle the difficult problems in the military-to-military relationship, he added.”

這兩段話在翻譯上,看來沒有太大問題,只有一點很有趣的是美國向來都是其遵循「一中政策」(one-China policy)但北京用辭都是「一中原則」(one-China principle);因此以往經常是中聞新聞稿上是「一中原則」,而英文新聞稿上是(one-China policy),搞成各說各話與各取所需。但這次中國大陸國防部新聞稿居然是相反地呈現,怎麼會將此種關鍵辭語搞反,這倒底是怎麼回事兒?更值得深入理解。

3.至於讓我方外交部在聲明稿中反應最強烈的部份,其實就是下面這段「魏鳳和說,中美雙方要認真落實兩國元首共識,相互尊重、和平共處、避免對抗,美方要將“四不一無意”承諾落到實處。中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關系,也必將捍衛國家利益和尊嚴,美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信,加強對話交流,管控風險危機,開展務實合作,確保兩軍關系正常穩定發展。」

而其英文版則是“General Wei Fenghe said that China and the US should earnestly implement the consensus reached by the two heads of state, respect each other, coexist peacefully and avoid confrontation, and the US side should fulfill its commitment that the US does not seek a new Cold War with China; it does not aim to change China's system; the revitalization of its alliances is not targeted at China; the US does not support "Taiwan independence"; and it has no intention to seek a conflict with China.”

這個“四不一無意”是否會成為未來北京每次面對華盛頓都要反覆重申事項,其實才是吾人要認真觀察與關注重點。儘管我方外交部對此強烈反應,但北京是否曾經「誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場」,那是由華盛頓去認定,北京將中英文版本攤出來,假若奧斯汀所表達發言或立場被誤導、扭曲詮釋,那應該由華盛頓本身去抗議與澄清,而不是由在臺北外交部發言人加以論斷。

我想華盛頓事後就通話內容對臺北說明簡報時,總不會說是其發言與立場被北京所誤導、扭曲詮釋,因此拜託臺北外交部發言人出面為華盛頓說明與抗議,而其本身卻躲起來悶不作聲,有誰會相信北京與華盛頓通話,華盛頓發言與立場有沒有被誤導、扭曲詮釋,卻要由臺北來評斷呢?到底是誰被騙到團團轉呢?

4.最後還是忍不住要講些讓人不太爽的話,世局動盪情勢在變化,美國主動發佈新聞稿所提三項議題:U.S.-PRC defense relations, regional security issues, and Russia’s unprovoked invasion of Ukraine.對照以往雙方國防首長對話議題,何時會談到區域外之議題,當俄國入侵烏克蘭要變成對話議題時,北京在華盛頓眼中份量有多少改變?難道吾人不該更感到擔憂嗎?

辦外交,細節很重要。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員,曾任國軍艦長

●評論文章,不代表i-Media 愛傳媒立場