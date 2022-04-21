雖然大部分人都知道，鈉含量高的食物對身體不利，不過許多醃製品唰嘴又下飯，讓人一吃就停不下來，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，由於醃製品因為高鹽，有些還會添加化學成分，他舉出6大常見NG高鈉醃製食品警告，長期吃的話腎臟恐怕會壞掉。

高銘鴻在粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》指出，很多人都超愛香腸、火腿、培根、泡菜、酸梅、鹹魚等醃製品，但由於醃製品大都含有亞硝酸鹽，可能產生致癌物質，有的還添加過量鹽分及化學成分，恐造成腎臟負擔，增加高血壓風險。

而且醃製後，食品容易流失部分營養素，例如水溶性維他命B、C，此外，密封不妥時，食物還容易發霉、腐敗變質，雖然偶爾吃吃可能沒事，長期吃的話，對身體特別是腎臟都是沉重負擔。

整體來說，醃製品雖然不好，但日常生活中也不可能完全不吃，高銘鴻建議挑選無添加香料、色素、保色保味化學成分，沒有異味或異常顏色，存放容器無突起或變形的，並盡量選擇像是味增、豆腐乳等發酵過程會產生乳酸菌、酵母菌等益生菌的醃製食品相對健康。