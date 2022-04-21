原物料上漲，公共工程招標頻頻受挫，彰化縣政府推動重大工程「大埔截水溝堤岸道路拓寬」，第四次招標從經費27.79億元追加到30.5億元，還是又流標，規劃顧問公司指出，工程難度高，要架高跨越交流道，又掘地穿越鐵道，是否還要追加經費，縣府內部研議中。

彰化市區道路小，每逢假日要上國道1號，市區大塞車，並且為了解決大埔截水溝兩岸堤防老舊、崩塌，縣府推動大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，做為彰化市南區外環道路系統，提升彰化市區東西向交通品質，受到市民的關注，莫不希望早日動工。

但是這項新建道路並不簡單，得「上天入地」，要高架跨越國道1號，還要掘地穿越台鐵軌道等，工程相當龐大，從規劃設計到開始招標，前後走了4年，去年9月總算開始招標，卻又遇到原料上漲潮，全台南北各地的各項大型公共工程都陷於流標的風暴潮中，廠商興趣缺缺，一再流標。

第四招標縣府第一次追加工程預算，經費達到30.5億，日前開標，還是等無廠商來投標，規劃顧問公司建議再追加經費，縣府原則定於6、7月再辦理第五次招標，是否再追加經費，內部還要研議。

縣府工務處表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬，左岸道路起點為台19線彰水橋、右岸道路起點為大埔截水溝嘉農橋，往東穿越國道1號高速公路、縱貫鐵路、省道台1線、縣道137線、建國科技大學前，終點至彰化市中興路與介壽北路口，左岸路線長約4469公尺、寬約9公尺；右岸路線長約4037公尺、寬約9公尺，工程還兼顧水岸景觀美化，要建造穿越箱涵、Ｕ型擋土牆、主線橋梁、聯絡道橋梁。其中嘉農橋跨越國道1號和崙美橋設計鋼梁橋，另有5座搭起聯繫橋梁採中空版梁橋構造，除了交通便捷，也形塑彰化市景觀。