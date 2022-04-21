蔡淑臻在《女外科》超級放得開。（公視提供）

蔡淑臻在《女外科》超級放得開。（公視提供）

蔡淑臻在《女外科》超級放得開。（公視提供）

蔡淑臻在《女外科》和朱軒洋大談姊弟戀。（公視提供）

名模出身的蔡淑臻，轉戰戲劇表現亮眼，在公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》完全跳脫過往女神形象，尤其近日一支全新花絮「蔡淑臻的暴走進化史」，更是呈現出名模與劇中角色「小劉醫師」的強大對比，連她本人看完這支影片也感動紅了眼眶，她說：「距離拍片已經有一陣子了，看到那些影像想起大家在一起時的感覺，那些辛苦跟溫暖的心情又湧上來了。」

在最新花絮當中，蔡淑臻如同女神一般的沙龍照揭開序幕，下一秒切換為《村裡來了個暴走女外科》的畫面，形成強大的對比。她劇中髮型雜亂、眼神渙散，睡覺會滾下床、大喇喇地隨處抓到食物就放嘴裡猛吃、邊玩泡泡槍邊傻笑，或是出現喝醉失態唱歌的樣子。

另一則短影片「小劉醫生腦內秘密大公開」當中，幽默呈現蔡淑臻飾演的「小劉醫師」腦中只有吃、睡、色，看見猛男經過就流口水，又不計形象地大口塞食物入嘴中、到處都可以睡，還跟小鮮肉朱軒洋床戰，霸道推入診間強吻，差點來不及關門、關燈，笑翻不少網友。

談到「暴走」的演出方式，蔡淑臻認為小劉醫師經歷過人生的重大變故，因此脾氣有點古怪，而更古怪的是她的行為，「我就是用一種自己非常軟爛的狀態，去跟小劉醫師本人結合。我很想知道一個人在最放鬆、最不在乎他人的時候會是什麼樣子。」

蔡淑臻很享受在這次的表演，完全不擔心尺度、形象的問題，「你知道我有多開心嗎？我一直被期待性感、漂亮、高冷，好像沒有完成大家的期待就是不專業。」她自認跟角色有點相像，希望大家漸漸熟悉這樣的自己，「沒有人發現我這一面，我就是一個不想長大的人，心裡不是小男孩，就是小女孩，沒有人發現我的這一塊，只有我的好朋友導演賴孟傑。」

為了更具有戲劇張力，蔡淑臻放大了現實生活中小劉醫師的個性，「小劉醫師本人是非常喜歡曬猛男照，畢竟這個工作壓力太大了；好吃是因為外科醫師時常沒時間吃東西，放大就是什麼都吃；好睡是他們時常日班接夜班，時常沒時間睡，放大就是桌子下也能睡。」這是她想像中的形象，希望藉由誇張的外在來呈現一個放棄自己的醫生心中的真實狀態。

同劇演員對蔡淑臻都讚嘆不已，佩服她的勇氣，杜姸驚嘆：「她不是大家看到的蔡淑臻，真真切切就是小劉醫師本人。」朱軒洋也說：「我想不到其他女生可以演小劉醫師。」

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