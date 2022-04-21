愈來愈多的跡象顯示，中國加強其先進的殲-20隱形戰機部署在東海、南海與台灣等周邊地區，以對抗美國及其盟友的F-35戰機。華盛頓戰略與國際研究中心(CSIS)亞洲海事透明倡議主任格雷格里．波林(Gregory Poling)分析稱，這可能會讓中國在台灣或東海問題上與美國更加針鋒相對。

《美國之音》引述分析人士說，中國在其附近海域部署最先進的殲-20戰機，以對抗美國在亞洲日益增強的軍事參與。陸媒亦指出，殲-20戰機「戰巡東海、警巡南海已成訓練常態」。

報導說，定期派遣軍艦通過亞洲爭議海域的美國政府今年1月曾向南中國海派遣了2個航母戰鬥群。美國在亞太地區的盟友澳大利亞、日本和韓國已經購買了美國國防承包商洛馬公司製造的F-35戰機，新加坡可能還有泰國也會購買。

分析人士說，美國方面的這些發展促使中國加快部署殲-20，中國現在已將華盛頓視為想要遏制中國向附近海域擴張的超級大國對手。北京一向主張350萬平方公里的南海有約90%屬於中國，這與文萊、馬來西亞、菲律賓、越南和台灣的主權主張相衝突。南中國海因其石油、天然氣、航道和漁業資源而受到亞洲各政府的重視。

報導指出，美國政府則主張南國海應該繼續作為一個國際水道。國立政治大學副教授黃奎博(Huang Kwei-bo)說，中國聲稱擁有南海主權，美國則推動南海的國際化。 菲律賓大學海事和海洋法研究所主任兼副教授傑伊．巴東巴卡爾(Jay Batongbacal)說，殲-20可以輕鬆干擾其他亞洲國家的軍事飛行，而這些國家缺乏同等質量的飛機。

殲-20是1990年代啟動的先進戰機項目，由成都航空航天集團開發，其性能堪比美國製造的F-22和F-35隱形戰機。CSIS的格雷格里．波林認為，美國正“盡可能快”將F-35戰鬥機送到亞洲，目前美國和中國在火力方面已經「接近平等」。

黃奎博指出，殲-20可能會和其他中國飛機一起例行飛越臺灣西南方的防空識別區的一處角落，但它不太可能再往南延伸到南沙群島。不過格雷格里．波林認為，殲-20很可能用於展示北京對西沙群島的主權，該島鏈比較靠近中國，越南強烈反對中國佔據的西沙群島的立場，同時也因為這些領土主權爭議，刻意拉攏美國來對抗中國在海上的擴張。

越南胡志明市社會科學與人文大學(University of Social Sciences and Humanities)西貢國際研究中心主任阮清仲(Nguyen Thanh Trung)說，河內一再抗議中國在南海部署各種類型的武器，但這並沒有改變中國的行為。