中油公司所屬一艘「中油壹號」，21日下午3時許，發生碰撞碼頭岸際碰墊螺絲，致船殼破損漏油。（民眾提供）

「行船走馬七分險！」中油公司所屬一艘「中油壹號」，21日下午3時許發生碰撞碼頭岸際碰墊螺絲，致船殼破損漏油；台中港務分公司指出，中油公司派員於油汙洩漏處放置吸油棉，並持續更替除汙；並已請大瀚公司佈設2道攔油索，以防止油汙外溢，中油公司現場持續派員監控，如有狀況即時處理並回報。

台中港務分公司指出，意外發生後，台中港務分公司於下午4時30分至現場勘查，目視船身破洞(水線上)約1個拳頭大，油艙壁殘油(低硫燃料油)洩漏約5公升，該艙剩餘油料已轉艙，無持續洩漏情形。

船殼破洞雖未持續洩漏，中油公司仍請潛水伕至現場評估船身臨時性修補的可行性。另請其船身破洞修補完成及油汙清除前不許移泊，以免造成二次污染。

台中港務分公司說，有關現場中油公司所提海事處理及船舶檢查相關問題，已電洽海技科提供協助，後續由中油公司提海事報告送本中心簽證，以利保險理賠辦理；另22日將由廖文熙技士至現場協助該公司船舶檢查相關事宜。

台中港務分公司強調，相關後續事宜，由該分公司持續進行油汙染事件蒐證，完成後送本中心依法裁處。