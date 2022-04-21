立法院財政委員會今審查《會計法》修正，引發藍綠激烈衝突，最後全案保留出委員會，交黨團協商，被批是為前總統陳水扁的國務機要費除罪。陳水扁今在「扁擔物語」表示，獄中的阿扁不為自己除罪，卻為馬英九市長特別費除罪。

陳水扁說，2011年在獄中的阿扁不為自己除罪，卻為馬英九市長特別費除罪。

他還強調，2022年，為馬市長除罪的馬英九總統，卻拒為阿扁總統特別費除罪。