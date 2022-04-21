國務機要費除罪引爆藍綠衝突 阿扁說話了 20:482022/04/21 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院財政委員會今早審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，朝野立委爆發激烈肢體衝突。張鎧乙攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院財政委員會今審查《會計法》修正，引發藍綠激烈衝突，最後全案保留出委員會，交黨團協商，被批是為前總統陳水扁的國務機要費除罪。陳水扁今在「扁擔物語」表示，獄中的阿扁不為自己除罪，卻為馬英九市長特別費除罪。 陳水扁說，2011年在獄中的阿扁不為自己除罪，卻為馬英九市長特別費除罪。 他還強調，2022年，為馬市長除罪的馬英九總統，卻拒為阿扁總統特別費除罪。 《會計法》修正藍綠衝突 民進黨：譴責國民黨無視防疫 國民黨屏東市長領表登記臨時喊卡 廖婉汝：不排除徵召 #除罪 #阿扁 #市長 #特別費 #會計法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國務機要費除罪化朝野立委爆衝突 總統府說話了 13:212022/04/21 政治 國務機要費立院初審 柯建銘：今天拚出委員會 09:242022/04/21 政治 大麻不會除罪化！法務部示警YouTuber這行為是犯罪 11:292022/04/21 政治 國務機要費除罪化財委會續審 藍委高喊散會 09:182022/04/21 政治 國務機要費除罪藍綠衝突中過初審 民眾黨：非常遺憾 10:572022/04/21 政治 疫調範圍縮小但負擔未減輕 新北市府：市長在意有無到位 16:022022/04/21 生活 國務機要費除罪化闖關 藍委怒斥：民主之恥 12:572022/04/21 政治 2022誰來做老大》桃園市長 呂玉玲參選 羅智強喊君子之爭 04:102022/04/21 政治要聞 朱立倫沒要選2024？知情人士驚爆「2大真相 」 14:332022/04/21 政治 民進黨拚國務機要費除罪化 藍總召痛批：為阿扁1人修法 09:332022/04/21 政治 呂玉玲宣布參選 羅智強「一動作」2萬網友讚爆：沒看錯人 09:352022/04/21 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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