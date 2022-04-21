《我的婆婆》電影版日前才舉行開鏡儀式，就傳出楊銘威確診。（資料照）

方志友主演的舞台劇宣布延期。（故事工廠提供）

本土疫情持續升溫，演藝圈也跟著淪陷，楊銘威21日確診，他17日剛出席《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》電影開鏡活動，經紀人表示，楊銘威20日晚開始發燒，為保險起見一早主動去醫院做自費PCR，採檢後確診，已通報相關單位，老婆方志友是密集接觸者，PCR檢測為陰性，依疾管局規定需匡列居家隔離，目前與楊銘威一人一室隔離中，兩個小孩交給其他家人照顧。至於楊銘威另一參與的《來吧！營業中》節目目前則暫停錄影，以藝人健康為重。

方志友近期正參與故事工廠舞台劇《一個公務員的意外死亡》，原將於本周六、日（23、24日）於高雄衛武營國家歌劇院首演，故事工廠已宣布延期演出，其他城市埸次演出目前仍照原定計畫。方志友自己也在臉書粉專轉發劇團延期貼文，表示「不好意思造成大家困擾了，高雄場確定延期。等我！I’ll be back！」

《我的婆婆》製作人陳慧玲表示，開鏡當天只有拍照脫下口罩不到1分鐘的時間，又是在戶外非室內密閉空間，目前沒收到匡列通知，「原則上是要在密閉空間20分鐘以上的接觸才符合匡列的標準」，所以不會停拍，先更改班表，但若收到政府通知，也會配合防疫規定再做調整。

她表示，目前會依照中央防疫規範拍攝，演員除了上戲會拿下口罩，所有幕前幕後人員都是全程口罩緊戴，防疫組將採每小時酒精消毒1次，每天會量3次體溫，並透露開拍前本來預定7天篩1次，買了1200份快篩試劑，花了將近36萬元，現在疫情嚴峻已改成3天快篩1次，也會先把楊銘威的班表拿掉，「這其實也影響很大，很擔心有可能會有排不出來的狀態，但就是非常時期，大家一起撐過去」。

陳慧玲無奈地說，「還是希望政府有明確的規定，現在說不清零、不發細胞簡訊，也不公布足跡，但如果一直匡列也沒得拍嘛，反而還會增加成本，現在歐美國家都放寬，台灣影視產業好不容易比較蓬勃的狀態，又被艱難的環境限制住，真的希望可以放寬一些」。

因經紀公司工作人員19日確診，同時演出《婆婆》與民視《黃金歲月》的張書偉，20日接獲居隔通知即未進組工作，不會影響《黃金歲月》的製播。女友林筳諭（勇兔）也同樣演出《婆婆》和三立《一家團圓》，同樣居家隔離中。同公司的楊麗音也居家隔離中。

正在演出《黃金歲月》的蘇晏霈，日前也參與《婆婆》開鏡，她表示沒有收到衛生單位的通知，16日起也沒進《黃金歲月》劇組拍攝，但她仍依民視防疫規定，20日剛做完快篩檢測，結果為陰性。

Darren邱凱偉當天也參與《婆婆》開鏡，經紀人表示，「他上次快篩是17日開鏡，結果為陰性，今天稍晚還會再快篩一次。且這幾天沒有跟銘威哥對到戲，最近一次接觸的日子是17日開鏡當天，跟隔天18日，但我們都沒有對到戲，只有在梳化間碰到。」