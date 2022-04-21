《Cti Talk-張競》

俄烏戰爭至今已快兩個月，戰事短期內似乎沒有停止的跡象，由於疫情已使物價快速飆漲，加上俄烏戰爭，又導致通貨膨脹危機日益升溫，中華戰略學會研究員張競表示，俄烏戰爭引發的通貨膨脹危機，已經燒到台灣了。

張競今(21日)在中天新聞《Cti Talk-張競》節目中表示，俄羅斯曾被法國拿破崙及納粹德國入侵，因此它有那種恐懼，所以最能理解俄羅斯的恐懼的，是法國和德國。

張競指出，不可以低估烏克蘭的經濟實力，烏克蘭是世界的糧倉，俄羅斯、美國也是糧食外銷的大國，中東以及非洲很多國家的食物來源，都是靠烏克蘭和俄羅斯。如今很多農作的播種，都已經受到影響，因此今年不光是經濟衰退，甚至還會造成糧荒，糧荒又導致各種動亂，所以大家都要小心一點。

張競接著表示，通貨膨脹也不能避免，已經燒到台灣了，而且政府的勞退基金損失也繼續擴大。所以覆巢之下無完卵，不要看著人家在戰爭，覺得可以袖手旁觀。

張競認為，台灣面臨經濟的挑戰，政府雖然幫現職的軍公教加薪，而且還說要幫退職軍公教也加2％，但台灣升斗小民今年的痛苦指數，可能會創新高點，社會的小確幸會越來越少，經濟就會更精打細算，可是如果民眾不敢消費，社會就會惡性循環。