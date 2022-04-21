歐洲央行副總裁戴金多斯21日表示7月有升息可能。歐洲最大經濟體德國3月生產者物價指數（PPI）年增逾30％，增幅創1949年開始追蹤以來新高。專家認為民眾要做好物價進一步上漲的準備。

戴金多斯（Luis de Guindos）認為央行應該在7月結束資產購買計劃（APP）並必須有升息的計劃。就目前情況來看，央行可能7月開始升息，但也可能在9月或之後升息。

央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上周表示「非常有可能」第三季結束APP，然後隔一段時間才可能升息。因為歐洲經濟前景不明朗，央行必須保持政策上的選擇性。

德國統計局20日公布3月PPI年增30.9％，增幅連續四個月創新高，高於市場預估28.2％，跟2月年增25.9％相較，顯示製造業生產壓力進一步大增。

3月PPI是俄烏戰爭爆發後，首次反映一整個月戰爭因素造成的影響。

戰爭令能源價格大漲，PPI項目裡的能源價格年增83.8％，是帶動PPI增幅創新高主因。天然氣、電費和礦物油各年增144.8％、85.1％和61.3％。

德國上周公布3月消費者物價指數（CPI）年增7.3％創四十一年來最大增幅，遠高於2月的年增5.1％。

專家認為民眾要做好物價持續上漲的準備，因為3月PPI顯示製造業勢必調升售價來反映成本。