國民黨屏東縣黨部21日起開始受理年底縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長參選人領表，不料領表前一天突然針對屏東市長部分喊卡，基層黨員議論紛紛，黨部主委廖婉汝解釋，黨中央正研議屏東市長的人選產生方式，不排除採取徵召。

國民黨屏東縣黨部20日突然公告，「因屏東市長選情特殊，暫緩辦理屏東市長領表登記作業」，引發基層黨員議論紛紛，有意參選屏東市長的市民代表任峻賢更是錯愕不已，他說，尊重黨的決定，但仍希望黨能解釋原由。

對此，廖婉汝解釋道，針對屏東市長的人選產生方式，黨中央仍在研議中，目前不排除採取徵召，確定做法近日會明朗化，同時也會努力為有意參選的優秀同志爭取保留空間。

長年來屏東市都是藍營大票倉，雖近2任屏東市長林亞蒓、林恊松都因涉貪遭判刑停職，但地方人士指出，藍營鐵票區仍有其優勢在，民進黨要拿下屏東市長還是有難度，不過藍營若一直人選搖擺不定，會讓支持者失去信心，這並非好事。