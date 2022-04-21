網紅「小玉」朱玉辰日前利用Deep fake換臉技術，將不少藝人、政治人物及網紅的臉合成到AV女優臉上，再將假A片上網販售，不法獲利1338萬元，遭83名受害者提告，今(21日) 首度開庭，小玉當庭認罪，並表示願和119名被害者和解，對此，受害者之一的藝人鄭家純(雞排妹)則發出律師聲明，拒絕和解。

小玉今在庭上認罪，並有意與119位受害人調解，步出法庭時他僅表示「在這邊我已經坦承犯行，向被害人致上非常誠摯的歉意，謝謝」。不過受害者之一的鄭家純，則透過律師表示，自己「堅決不和解」。

鄭家純拒絕和解。(圖／水舞演藝提供)

鄭家純認為如果小玉跟被害人和解，將會直接影響他的刑度，但是有再多和解金，都沒辦法彌補所有受害人的傷害，且未來案件如果被曝光和解金額，更會遭到許多酸民嘲諷，造成二度傷害。

她也表示小玉不能、也無擔保可以回收已經外流的換臉謎片，所以和小玉和解「一點意義都沒有」，且司法無法知道小玉是否知錯悔改，他也永遠無法彌補對受害者的傷害，而且世上還有更多和小玉類似行為的人，因此她認為自己完全沒有和解的可能。

【鄭家純律師聲明】

謹代當事人鄭家純小姐針對民國（下同）111年4月21日各大新聞媒體報導：

「網紅小玉賣『換臉謎片』撈千萬！當庭認罪願與 119 名被害人和解」等相關報導，提出聲明如後：

一、換臉謎片因網紅小玉(朱玉宸)犯行被揭露後，討論聲量一度被推到浪尖，隨著資訊更迭一度消沉，如今又因小玉開庭認罪表示願意與所有被害人和解，法院預計傳喚包含鄭小姐在內等知名公眾人物後，又再度受到矚目。

鄭小姐作為受害者之一，除堅決表示絕不和解，懇請法院依法量處法定刑之上限外，並且委請本律師揭露鄭小姐內心想法，供所有本件受害者參考：

(一）、鄭小姐了解司法程序有其極限，在修復式司法推行下，小玉能不能獲得被害人的原諒並且達成和解，將會直接影響小玉的刑度，但是再多的和解金都沒有辦法彌補包括鄭小姐在內的所有受害者在此事件受到的傷害。

而且本件的和解金若再次經媒體曝光，更會遭到有心人士量化，再以嘲諷語意表達，原來某某某出道拍片不過就是這個價碼而己，鄭小姐不希望上述言論再次對自己以及其他人造成二次傷害，因此拒絕和解。

(二）、鄭小姐認為換臉謎片成為小玉營利工具同時，更是對受害女性的性羞辱與性勒索，這個行為在刑事處罰上應該屬於性暴力等相類似犯罪，但如今刑度只能以個資法、製作散佈猥亵物與加重誹謗量處，處罰力道不足，要遏止這種數位性暴力歪風或是性除魅，除了積極推動相關立法之外，實在還有很長一段路要走，所以鄭小姐目前只能透過拒絕和解，表達對現狀的不滿。

尚且，有別於一般犯罪在被害者心中落下傷痕，換臉謎片透過發達的網路散佈，小玉不能、也無法擔保可以回收所有已經外流的換臉謎片，和小玉和解一點意義都沒有。

二、司法永遠無法知道小玉內心是否真的知錯悔改，但是小玉永遠無法彌補對所有受害者造成的傷害，卻是不爭的事實。

更別說世界上有更多的「小玉了現在仍在不停製作換臉謎片。鄭小姐認為完全沒有和解的可能，不願給那些「小玉」任何價碼，不讓他們有機會把和解金轉化為營業成本，進而讓加害者有僥倖心態想說：「被抓到也只是賠有被查到的獲利」。

鄭小姐會秉持上述原則，在法院上如實表達。