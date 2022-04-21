本土疫情升溫，4月以來買防疫保單已成全民運動，今天社群瘋傳有產險公司將發聲明「今年4到6月間的防疫保單不算數」，引發全台民眾心慌慌；金管會、產險公會隨即回應，已成立的保險契約，就該依約履行，對於「誰放假消息？」，立委林楚茵呼籲，金管會應該積極介入了解，不要讓保戶權益受到影響。

林楚茵表示，究竟是有心人士惡意釋放假消息，還是保險公司看到疫情變化快速，擔心會輸不起，金管會應該積極介入了解，絕對不允許保險公司簽了約，還隨意更動保單內容，也不能讓保戶擔心被片面違約、權益受損。

產險公司主管形容，防疫保單理賠將成「巨災」，防疫政策急轉直下，大家已做最壞打算；這次放假消息，產險市場傳言，是有小家產險公司賠不起，試探性地在社群媒體上放消息、探風向，反正要慘賠了，不如放消息、試探保戶、主管機關的風向。

產險公司分析，日前市售的防疫保單，很多保費不到千元，且專收「企業團體」單，遇到疫情大爆發損失會最慘，因為只要有1人確診，不僅全家隔離，同事也受到波及，確診、隔離8萬到3萬元不等理賠，若按照指揮中心15％的染疫率，今年全年收的簽單保費收入，還不夠支付單一商品即防疫保單的理賠。

有資深保險主管透露，公司承保約180萬張防疫保單，保守預估10％染疫率，等於18萬保戶確診，每位確診保戶以理賠5萬元計算，光是確診的理賠金就高達90億元；防疫保單的特性是，1家之主投保、全家一起保，保守算下來，總理賠金額可能破200億元。

主管表示，單一張保單就要賠200億元，對金控旗下的產險公司來說，有富爸爸撐腰，還勉強承受得住，但對規模較小的產險公司來說，肯定吃不消，這個燙手山芋，恐怕得由金管會出面解決了。