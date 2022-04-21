新北市交通警察大隊於轄內8處易違規超速路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路26.2-32.2K、新店區環河路及台64線中和段於111年1月24日執法迄今，整體違規及事故已下降約3成，防制成效良好，另外汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K(雙向)、新莊區壽山路(往新莊)、台64線觀音山隧道(往八里)已於近日完成檢定，預計5月1日執法。

警方表示，汐萬路山路蜿蜒，銜接五指山及臺北市士林區，是跑山聖地之一，事故肇事原因多為超速失控、未注意車前狀況等，多與速度有關；新莊區壽山路往新莊方向為長陡坡，下坡車輛常因速度失控衝至對向或自摔致生事故；台64線觀音山隧道往臺北港方向大型車輛多，且出隧道後八里路段為長下坡路段，速度操控不當、未保持安全距離均易導致翻覆及追撞情形，事故嚴重度大幅提升。

新北警呼籲，區間測速路段保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，科技執法主要是遏止惡性違規肇事，減少交通風險，降低交通事故傷亡為目標，如仍有嚴重超速即予以舉發。