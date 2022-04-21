美國不出兵俄烏戰爭，竟跟台灣有關？法國前海軍潛艦艦長奧德林以「美國為台灣保留戰力」為標題投書《費加洛報》，分析美國的台海與烏俄戰略，認為美國不願直接投入烏克蘭戰役，是為讓美國完全有能力得以向台灣提供重要協助。前民進黨立委郭正亮表示，連烏克蘭這樣的情況都不出兵，台灣這麼小，要想美國出兵是不太可能的，「台灣有些人喊美國會出兵，我真的是難以想像」。

據《中央社》20日報導，法國《費加洛報》（Le Figaro）19日刊登智庫「湯瑪斯摩爾研究院」（Institut Thomas More）研究員、法國前海軍潛艦艦長奧德林（Hugues Eudeline）以「美國為台灣保留戰力」為標題的投書，分析美國的台海與烏俄戰略。

奧德林指出，美國不願直接投入烏克蘭戰役的原因，就是一國「永遠不可能同時投入兩場戰爭，而中國大陸進犯台灣已迫在眉睫」。奧德林指出，沒有直接投入烏克蘭衝突，讓美國完全有能力得以向台灣提供重要協助，因此奧德林認為，美國總統拜登拒絕直接參與烏克蘭戰役，是向中國大陸領導人釋放清楚訊息：不要攻擊台灣。

郭正亮今(21日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，美國最近希望台灣不要挑起兩岸敏感議題，這是有跡可循的話，像是近期我國友邦帛琉於4月中旬主辦「我們的海洋大會」，環保署長張子敬率團出席，不過身為協辦方的美國卻「建議」我國，避免在會場內及官方名冊中使用我正式國名及國旗等具主權象徵符號，就是希望台灣不要在這時候惹出事端來，因為這個時候正是美國最忙的時候。

郭正亮表示，「烏克蘭面積是台灣的57倍，美國要出兵是容易很多的，但連烏克蘭這樣的情況都不出兵，台灣這麼小要想美國出兵，是不太可能的，台灣有些人喊美國會出兵，我真的是難以想像」；台灣這麼小的地，隨時都可以被偵查到，暴露自己的生命於危險之中，這就是現實嘛！