廖婉君因歌聲特色被封為「小詹雅雯」，21日舉辦台語專輯《望夫石》記者會，邀來恩人阿吉仔到場力挺。阿吉仔許久未公開露面，表示很欣賞她的歌聲、孝順個性，私下把她當女兒來照顧。今年65歲的他，聲音依舊宏亮、身體狀態良好，「No problem，身體壯得跟牛一樣」，他早已打3劑疫苗，幽默自虧，「我什麼都不怕，就只怕死。」

阿吉仔很照顧後輩，憶起出道42年來曾親點澎恰恰、康康、陳雷等人一出道就會紅，他打趣說：「當時跟澎恰恰說過『你沒有紅，我會站起來走路』，後來就紅了。」被問及最近有跟澎恰恰聯絡？阿吉仔說，2人日前有通幾十分鐘的電話，「有關心他，他跟我講話都是很爽，都講重點」，但對話細節不多談。

廖婉君在現場看到阿吉仔特地從台中北上相挺，忍不住感動落淚，她感性說：「我一定會好好唱，把每一天當成做後一天，大哥我不會讓你漏氣。」45歲的她已單身多年，阿吉仔認為她現在專心工作，更下禁愛令，「妳沒有紅起來，不準談戀愛」，讓她自虧：「我會不會就嫁不出去。」