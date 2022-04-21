《重慶森林》梁朝偉、王菲。（CATCHPLAY提供）

經典愛情電影《重慶森林》由林青霞、梁朝偉、王菲、金城武共譜2段微妙又曖昧的浪漫故事，名導王家衛獨特的風格和深入人心的愛情描寫，深受影迷推崇喜愛。粉絲不僅對片中的經典畫面如數家珍，台詞金句也倒背如流，尤其何志武與鳳梨罐頭更成為影迷之間的萬年電影梗。

導演王家衛常在訪談中分享幕後拍攝的趣事。礙於當時拍攝時間及預算有限，劇組在沒有申請重慶大廈拍攝許可的狀況下，必須搶時間完成林青霞在大廈裡奔走的戲，王家衛將女毒犯角色塑造成電影《女煞葛洛莉》的形象，讓林青霞只要戴上金色假髮和墨鏡就能直接上陣，省去了近2小時的妝髮時間。

另一幕梁朝偉在快餐店前喝咖啡的片段，王菲靜靜地趴在櫃台前，2人的動作明明是正常的速度，周遭熙熙攘攘的路人則像光影般閃過，營造出一種獨特的浪漫氛圍，王家衛解釋：「這一幕確實沒有使用特效，全靠人力表演完成。」事實上，觀眾看到的畫面是被故意調快，梁朝偉在拍攝時以放慢的速度喝一口咖啡，而前景的路人以正常速度步行經過，後期再將速度調快，就達成了這樣神奇的效果。該片4K修復版明在台上映。