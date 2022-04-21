因情感糾紛，浙江寧波工程學院美籍非裔教師沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）於去年6月間，在樹林以幾近毀容方式，用亂刀殺害時年21歲河北籍陳姓女學生，浙江省寧波市中級人民法院公開審理後，21日宣判，依故意殺人罪，判處阿布杜梅亭死刑。

據指出，阿布杜梅亭1960年代出生於美國洛杉磯，鳳凰城大學人力資源專業副學位，到中國前是手機通訊設備銷售專員，曾與某中國女子結婚，育有一子。曾於2014年末在寧波英孚教育教幼兒英語、2016年在寧波工程學院國交學院任教。

2019年初，被告阿布杜梅亭與被害人陳女（歿年21歲）相識，稱自己離異單身，逐漸與陳女建立男女朋友關係。後陳女發現被告已婚，被告稱已離婚，但自2021年5月中下旬開始，陳女多次提出分手，阿布杜梅亭不同意，並對陳女言語威脅。

2021年6月14日20時許，阿布杜梅亭以學習中餐為由聯繫碰面，並暗藏折疊刀、衣物等，到達寧波市通途路南側清水橋路口公車站附近人行道旁樹林，與陳女見面交談。當晚21時48分許，阿布杜梅亭用隨身攜帶的白朗寧折疊刀捅刺、切割陳女頸部數刀，陳女失去反抗能力後，又繼續戳刺陳女面部數刀，導致陳女大出血當場死亡。因當時被害人呼救，隔天警方循線抓到被告。

一審浙江省寧波市中級人民法院去年11月25日公開開庭審理阿布杜梅亭故意殺人一案，美國駐上海總領事館官員到庭旁聽。延至昨天，法院認為被告故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。阿布杜梅亭預謀報復殺人，捅刺、切割陳女面部、頸部多刀，致陳女死亡，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

報導稱，審理期間，法院依法充分保障了被告阿布杜梅亭的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知了美國駐華使領館。人大代表、政協委員、各界群眾二十餘人旁聽了案件宣判。