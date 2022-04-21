阿翔、余思模仿大小S超崩壞。（民視提供）

民視《綜藝新時代》職人好厲害日前帶大家到宜蘭體驗社團老師，開場就模仿《麻辣鮮師》中的經典橋段，大家排排站在校門口，高舉右手然後大喊：「我要當老師。」職人李嘉慈老師說表演戲劇社體驗的部分就是要讓大家教同學跳舞、演戲、跟同學們演對手戲，最後還要帶同學們去校外教學。

籃籃跟菲菲惡搞扮演韓國天團「酷聾」，阿翔、余思達則表演大小S剛出道組成的「S.O.S」〈十分鐘的戀愛〉經典舞蹈，余思達穿起來超緊繃的女裝模仿大S，阿翔自稱「相似度100」模仿小S，沒想到超崩壞的造型深獲同學喜愛，接著阿翔訪問同學知不知道在扮演甚麼團體，居然有個男同學突然想到然後爆出一句「檳榔姊妹花」，笑翻眾人。

接著大家到操場準備演戲，製作單位安排2位女同學跟1位男同學跟余思達演分手戲，沒想到除了分手之外，同學另外加了渣男的戲碼，上演正宮對決小三，接著突然又出現一位男同學加入戰局，3人搶著牽余思達的手，讓場面異常混亂且爆笑，余思達也忍不住崩潰大喊：「一個一個來！」籃籃還故意補腔說：「妳不是結婚了，這樣太危險。」