自由車選手體驗夜間照明啟用後的鰲峰山自由車場。（體育署提供）

為完善運動環境，培育國家優秀自由車運動人才，教育部體育署於2015年補助台中市政府整修台中市清水區鰲峰山自由車場，以讓賽道狀況符合選手訓練及賽事需求，並可於夜間使用，增加場地使用效益，2021年再補助新台幣1308萬元優化夜間照明設施，優化工程在今年1月12日竣工，4月21日舉辦點燈啟用活動，預計未來能提供全國運動會、全國自由車場地錦標賽等賽事使用，有助於中部地區自由車運動推動及提升。

體育署表示，2015年共補助台中市政府新台幣7200萬元整修鰲峰山自由車場，工程包括木質賽道、頂棚、看台、田場及選手休息區等，該場地為全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，全長333.33公尺。

體育署未來會持續協助各縣市政府建構完善的運動休閒設施，讓全國民眾能夠一同享受友善、優質的運動環境，體育署期盼整建完成後提供民眾及選手更優質的場地，並帶動地方觀光與經濟。