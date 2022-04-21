因應首例確診兒童死亡個案，指揮中心今公布「COVID-19 兒童病例：居家照護警訊表徵與緊急送醫條件」，若兒童出現6大症狀應緊急送醫。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學則提醒，5警訊表徵是「輕症轉中重症」的暗示，尤其退燒後持續活力不佳是重要的危險徵兆。

指揮中心公布「COVID-19 兒童病例：居家照護警訊表徵與緊急送醫條件」。（指揮中心提供）

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文解釋，指揮中心今天公布的兒童病例居家照護注意事項，圖片右邊的「緊急送醫條件」代表狀況已經變得很嚴重，家長應該一眼就能看出孩子狀態很不對或很糟糕，需要立即送醫院治療，而左邊的「警訊表徵」可能是輕症轉中重症時出現的「暗示」，需要視訊請醫師研判是否需要外出就醫。

謝宗學補充說明，第二到第五項若用藥物退燒後不舒服症狀有改善，就不是警訊表徵，「若退燒後以上不舒服症狀仍然持續，才是真正的警訊表徵」。五項警訊表徵都有各自意涵，其中「退燒後持續活力不佳」是兒科的危險徵兆。

1.發燒超過48小時，或高燒大於39度合併發冷/冒冷汗：表示急性感染症狀持續，可能合併其他感染相關併發症出現。

2.退燒後持續活力不佳：兒科最重要的危險徵兆！所有嚴重感染相關併發症都會出現的症狀。

3.退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛：可能代表肺部（如肺炎、肺栓篩）或心臟（如心肌炎）出現併發症，甚至嚴重敗血症時，也會出現呼吸急促症狀。

4.（退燒後）持續嘔吐、頭痛或腹痛：可能代表腦部（如腦膜炎、腦炎）、肺部（下部位肺炎）、心臟（如心肌炎）、腸胃道（如腹膜炎）出現併發症。

5.（退燒後）超過12小時未進食或未解尿：可能出現脫水、低血糖、或電解質不平衡等飲食不足相關症狀。

謝宗學也提醒，家長在居家照護期間，需要多觀察孩子的狀況，雖然重症機率不高，希望在孩子由輕症轉中重症時，都可以得到適當的醫療照顧。