台南市下周將啟動居家照護計畫，台南將採取「藥師送藥」及「家屬代領」雙軌並行機制，市長黃偉哲今天宣布，中央補助藥師每趟送藥有200元獎勵，針對確診者家屬代領藥，台南市政府也將加發200元獎勵金。

黃偉哲說，中央規畫由藥師送藥，但台南有很多中小型藥局，甚至1人藥局，如果藥師去送藥，可能鐵門就要拉下來，藥局就無人服務，造成民眾困擾，所以，台南除了藥師送藥外，也啟動確診者家屬領藥，並提供200元獎勵金或同等額代金、物品給代領藥家屬，減輕藥師負擔。

他說，最關心確診者狀況的還是家屬，這麼做也能減少「1人藥局」藥師負擔，在有條件排除原本已有如居服員代領藥物的市民族群以外，其餘家屬若幫確診者代領藥物，市府將加發200元獎勵金。

黃偉哲也認為，未施打疫苗6歲以下幼兒確診若僅居家照護，恐因Omicron病程快速而有延誤治療的可能，因此，他也建議中央考量是否能開放6歲以下確診者收治入住有醫護團隊進駐的加強版集中檢疫所，保護尚無疫苗防護力的小朋友。