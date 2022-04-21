為推進台灣減碳步伐，數位經濟暨產業發展協會(DTA)、台灣永續能源研究基金會(TAISE)、D4SG資料英雄計畫與資策會21日共同啟動「淨零峰會暨數位氣候行動獎」，以企業減碳常面臨的產品碳盤查、能源管理、製程優化等方向進行企業出題展示，號召有減碳需求的企業、技術團隊、民間團體共同解題，推進台灣的減碳步伐。

經濟部曾文生次長兼台灣電力公司代理董事長指出，去年台電規劃「減煤」、「減污」、「減碳」三部曲，積極推動綠能發展，強化電網韌性，並積極發展智慧電網、儲能系統，落實能源轉型目標。

啟動儀式現場，TAISE董事長簡又新指出，政府已經公告台灣2050淨零排放路徑及策略，依據這個路徑與策略，全國要進行一個30年的大翻轉，為了使經濟發展、環境保持及社會公平正義達到永續，台灣必須集結各領域展開淨零行動，推進能源、產業、生活、社會的轉型。

主辦單位DTA理事長陳正然也表示，歐盟即將開始徵收碳邊境稅，以外銷為主的台灣，必須開始做碳盤查，加速國內產業轉型才能在世界減碳趨勢中站穩腳步，特別是台灣具有優勢的資通訊(ICT)產業，若能善用ICT優勢作為槓桿，有助於減少其他行業的碳排放，甚至有望降減全世界碳排量達20％左右。

透過「淨零峰會暨數位氣候行動獎」號召黑客解題共創，將各類碳盤查所產生的龐大資訊量，運用數位科技進行資訊分析、決策制定或新技術的研發，以競賽拋磚引玉，喚起台灣人對淨零排放的重視。同時，也可連結企業、技術團隊與ESG的投資，找到減碳解決方案，同時讓有興趣的投資公司找到投資標的，加速台灣減碳腳步。

「淨零峰會暨數位氣候行動獎」邀請台灣電力公司、中華民國資訊軟體協會、拓墣科技股份有限公司等公司進行企業出題，預計在4月29日官網公布競賽議題；同時也邀請新創、成熟軟體公司於4月26日以前在官網上報名參賽。