中央氣象局表示，明天(22日)晚間起水氣增多，周末各地降雨機率提高，周六(23日)午後降雨最明顯，氣象粉專《台灣颱風論壇》預告，周末全台山區都要留意午後陣雨，北部、東半部算是熱區；此外，氣象專家吳德榮指出，下周三至下周六(27日至30日)，可能有熱帶性低氣壓或颱風生成。

明(22日)白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，晚間起水氣增多，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區多雲。

22日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六至下周日(23日至24日)台灣附近水氣增多，北部及東半部降雨機率較高，中部在清晨至上午也有機會出現零星雨，午後各山區的局部短暫雷陣雨較明顯，尤其中南部山區會有較大雨勢出現。

下周一、二(25日、26日)水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後大台北地區及其他山區也有局部短暫陣雨。下周三(27日)水氣再增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮在「老大洩天機」專欄指出，根據各國最新模擬，下周三至下周六(27日至30日)，在菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展跡象，可能發展成熱帶性低氣壓或颱風，但強度、位置還有明顯差異，仍需持續觀察。