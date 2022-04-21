大陸今年第1季面對國際環境複雜嚴峻和疫情多點散發等多重考驗，北京經濟開局實現總體平穩，今年第1季實現地區生產總值9413.4億元人民幣，按不變價格計算、年增4.8％，與全大陸增速持平，比2020年和2021年兩年平均增速提高0.1個百分點。另統計首季全市新設企業5.75萬家，年增率15.7％，其中新設科技型企業2.37萬家，年增11.7％。

據中新網報導，第1季北京資訊服務業和金融業繼續形成對經濟的有力支撐。占GDP達35％的資訊服務業和金融業保持平穩增長，增加值分別為8.4％、4.8％，兩個行業對經濟增長貢獻率超5成。

而針對疫情導致的零部件供應中斷、物流受阻等問題，北京積極推動重點企業在外地配套工廠加快復工復產，保障工業企業生產。其中第1季北京市為企業辦理保供轉運證明2.5萬張，有效打通供應鏈堵點卡點，最大限度確保企業穩產達產，帶動北京市規上工業增加值增長7.2％、高於全大陸0.7個百分點。

此外，北京市也發佈高精尖產業發展資金實施指南，瞄準高精尖產業精準施策，加大普惠性產業資金支持力道，讓高技術製造業、戰略性新興產業的首季增加值分別成長16.8％和14.6％。