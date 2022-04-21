新生代人氣女星今田美櫻在新戲《惡女-誰說工作不帥氣-》飾演初入社會的「熱血笨蛋」新人，最新一集與「初代惡女」石田光過招，石田光甚至還對今田美櫻說「妳很像年輕時的我」，相隔30年的世代交替讓觀眾看得超感動，觀眾也紛紛稱讚石田光依舊可愛、沒什麼變。

改編自深見惇老師經典名作，《惡女-誰說工作不帥氣-》睽違30年再度重拍，今田美櫻不僅完美詮釋何謂熱血笨蛋，不放棄、不服輸、不怕苦的演出贏得好評，招牌滑壘動作更是喜感十足，俗到爆炸、還因此被稱為河童的短髮意外吸睛，幾乎完美的表現讓觀眾、網友透過畫面完全能感受到「田中麻理鈴」的活力滿點，雖然是職場劇，但有今田美櫻的詮釋更加好看。

除了神秘前輩江口德子的暗中協助與操作，教導今田美櫻得「對人存有疑心也是很重要的事」，並點出日本職場至今仍有男女不平等、管理職嚴重失衡的問題。今田美櫻在第2集後半段的爆哭場面，觀眾也覺得她的純真所表現出的真實情感實在太可愛，讚今田美櫻版的麻理鈴是「純潔女孩」，該集還出現30年前曾看過石田光版的「時鐘背包」，讓觀眾直呼懷念。

《惡女-誰說工作不帥氣-》每週四於KKTV跟播，另外還有可以爆笑無腦輕鬆看的《難破MG5 》，看間宮祥太朗如何從不良少年「洗白」到普通學生。