第一金今日董事會決議股利配發，每股配發現金股利1元、股票股利0.2元，共計1.2元，以第一金今日收盤價27.7元計算，現金殖利率約3.6％。

第一金被列為系統重要性銀行(D-SIBs)俗稱「大到不能倒」，有財務上的要求，第一金法說時就預告，今年股利政策仍以現金為主，同時強調會多發股利，向股東信心喊話。

第一金去年每股稅後純益(EPS)為1.52元，以今天公布的股利來看，現金配發率約65.8％左右，而第一金過去股利配發政策來看，也多以現金股利為主。