木村心美聲演的「喜久子」與大竹忍聲演的母親「肉子」感情極好。（傳影互動提供）

首次擔綱動畫配音的木村拓哉愛女（Cocomi），這次在《漁港的肉子》的演出令人讚賞，由於本身就是動畫迷的她，曾在國中時期進入配音訓練班上課，雖然從來沒有為動畫配音，但是Cocomi以純淨透明的聲線，來表現正值青春期充滿敏感情緒的少女，頗有大將之風。跟木村拓哉原本就是至交好友，也等於是看著Cocomi長大的明石家秋刀魚，又身為《漁港的肉子》監製角色，他對於Cocomi的配音過程可說是帶著滿滿的愛和嚴父心情陪著她錄音，秋刀魚豐富的演藝經驗讓他把Cocomi調教出自然不造做的新生代聲優。

Cocomi在片中聲演10歲小女孩「喜久子」，她和歷經許多男人感情欺騙的媽媽肉子相依為命，是個跟母親完全成對比的懂事少女。提到自己跟喜久子最相像的地方，Cocomi說：「當察覺事情的氛圍要變得有點棘手時，就會順應當下的情況去面對，這點跟我很像呢！」由於Cocomi對於東京用語的東北腔較能應付，只有跟肉子說話時才用的大阪腔，重音、語氣跟細微的音域差異，真的差點把Cocomi難倒。不過她利用聽廣播和YouTube的方式來學習改變原來的口音，加上明石家秋刀魚在旁邊即時的糾正，好強的木村心美果然繳出漂亮的成績單。

Cocomi從3歲開始學小提琴，在11歲起學習長笛至今，師事NHK交響樂團長笛首席神田寬明先生，因此Cocomi除了在《漁港的肉子》中擔綱聲優之外，同時明石家秋刀魚更力邀她為電影配樂做長笛伴奏。接下這個配音工作其實讓Cocomi相當緊張，她不僅一遍又一遍地翻閱原著小說，來揣想如何聲音演出喜久子這個角色。她說：「因為在配音試錄時，我一度非常苦惱該怎麼表現喜久子的聲音，只能自己揣摩想像，總之很難。包含細微的反應和換氣在內，要單靠聲音去表現真的讓我非常緊張。還好在配音訓練班學到的內容可以派上用場。」

由於老爸木村拓哉本來就是熱愛動漫也因此影響到Cocomi，所以當Cocomi知道會與《鬼滅之刃》替炭治郎配音的重量級聲優一起合作，簡直比中樂透還開心，除此之外，她在電影中自己和片中母親肉子（大竹忍配音）的關係非常緊密，演技派女星大竹忍更是Cocomi非常尊敬的前輩，但是在片中Cocomi還會跟肉子頂嘴，但生性開朗的肉子總是一笑置之，Cocomi笑著解釋自己怎麼克服這樣的心情：「我以喜久子的心情帶著愛吐槽那樣樂觀的肉子！」果然碰撞出這對母女深厚而細膩的情感表現。電影5月13日在台上映。