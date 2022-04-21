英國女王96歲大壽 美泰兒推限量版女王芭比 21:532022/04/21 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國女王伊莉莎白二世21日過96歲大壽，據英媒報導，她從居住的溫莎堡飛到英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）低調慶生。當天倫敦海德公園鳴放禮砲祝壽，王室則透過IG官方帳號，發布一張女王開心與2隻白色小馬合影的照片。另外美國玩具大廠美泰兒推出限量版英國女王芭比娃娃，紀念女王今年迎來白金禧年（Platinum Jubilee）。 女兒出生半年「男星3度離家失聯」妻曝絕望對話超心疼 台幣貶值助攻 六大壽險首季賺近千億 #慶生 #英國女王 #女王 #大壽 #美泰兒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 余皓然正妹女兒「從加國回台」隔離中 讚美家鄉這點太愛了 20:362022/04/18 娛樂 租車繞台塑大樓逼王文堯出面 女子狂播靈異音檔下場曝 17:502022/04/17 社會 王棠云擔任防護大使 分享與尪余文樂顧早產女兒心路歷程 14:062022/04/19 娛樂 王彩樺攜手蔡昌憲重溫歌廳秀短劇 曝「長輩」險走光 12:542022/04/15 娛樂 40歲鍾欣怡開深U 童顏近照曝光根本美少女 10:582022/04/19 娛樂 哈利王子返家探視女王 喊話「對的人」遭指暗酸老爹 16:082022/04/20 娛樂 絕美女大生衝超商買點數圓星夢險遭騙 警霸氣喊：我保護妳 09:272022/04/21 社會 甜美女星出道20年「堅持不拍吻戲」親曝真實原因 09:512022/04/13 娛樂 廣告女王今田美櫻首挑大梁 化身《惡女》拚上位 21:042022/04/13 娛樂 野柳投影光雕秀將揭幕 邀遊客「夜訪女王」 16:432022/04/12 生活 懶人經濟＋女王購物力 3月信用卡刷出新高度 21:432022/04/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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