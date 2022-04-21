英國女王伊莉莎白二世21日過96歲大壽，據英媒報導，她從居住的溫莎堡飛到英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）低調慶生。當天倫敦海德公園鳴放禮砲祝壽，王室則透過IG官方帳號，發布一張女王開心與2隻白色小馬合影的照片。另外美國玩具大廠美泰兒推出限量版英國女王芭比娃娃，紀念女王今年迎來白金禧年（Platinum Jubilee）。