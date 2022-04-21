由於身為糧食主要出口國的烏克蘭與俄羅斯陷入戰爭，全球正面臨安全危機。雖然印度已宣布「準備好向世界其他地區運送食物」，但專家們指出，印度高估了自己的糧食產量，基礎設施也不足，一個不慎便將導致本國食品價格飛漲，遭遇糧食危機。

「英國廣播公司」（BBC）報導，烏克蘭與俄羅斯皆為主要糧食出口國，兩國約佔全球小麥出口量的1/3、葵花籽油出口量的55%、玉米和大麥出口量的 17%，今年預計將出口1400萬噸小麥和超過1600萬噸的玉米。

因此，當俄烏陷入戰火後，全球糧食安全危機便浮上水面。聯合國糧農組織（UNFAO）估計，若兩國小麥、化學肥料等商品的出口長期中斷，可能導致全球營養不良人口自800萬暴增為1300萬。

印度總理莫迪（Narendra Modi）先前表示，印度有足夠的食物，能滿足本國14億人口的需求，若世界貿易組織（WTO）允許，該國已準備好「自明天起為世界提供庫存糧食」。印度「國際經濟關係研究院」（ICRIER）農業經濟學家古拉蒂（Ashok Gulati）指出，印度今年有能力出口達1600萬噸小麥，較2020至2021年增加1100萬噸。

不過印度智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）資深研究員達莫蘭達（Harish Damodaran）警告，印度化學肥料庫存正在減少，加上天氣變化莫測，小麥收成量將遠低於官方估計；UNFAO經濟學家奧拉齊拉奇（Upali Galketi Aratchilage）則擔憂，若戰爭持續，印度可能面臨物流挑戰，因為大量出口穀物對運輸、儲存等基礎設施有很高的要求，且現在全球還面臨運費高漲的問題。

另外，印度自身也可能陷入糧食危機。該國3月的食品通膨率已達16個月以來的最高點；且國內雖有充足糧食，營養不良的兒童卻仍超過300萬，讓達莫蘭達要求莫迪政府「不能掉以輕心」。