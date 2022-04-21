金門今天新增5例同一家族新冠確診個案，縣環保局在足跡進行清消作業。（金門縣府提供）

金門縣府表示，未來防疫重點將放在防止社區擴散傳播。（金門縣府提供）

金門今天新增5例同一家族新冠確診個案。（金門縣府提供）

金門今天新增5例同一家族新冠確診個案。（金門縣府提供）

金門今天新增5例同一家族新冠確診個案，其中最早發現身體不適的30多歲婦人Ct值為10，目前含照顧者共匡列108人，相關足跡場所已完成清消，疫調也持續進行中。

在金城地區經營特產行的30多歲婦人，今早自覺身體不適，有發燒、輕微咳嗽和畏寒的症狀，至金門醫院接受PCR採檢確診，Ct值為10，已接種過2劑AZ疫苗。

縣衛生局隨即展開疫調與匡列居家隔離者，迄晚間九時另有同住從事物流工作的先生、孩子和婆婆，以及不同住的姪子共4人確診，CT值分別為17、12、11及15，全部安排收治金門醫院隔離病房。

縣府說明，本案為家庭群聚感染，其中有2名國小學生，1人確診、1人今日PCR檢測雖呈陰性，但考量仍具高風險性，已對就讀的何浦國小採取預防性停課10天，並同步啟動線上教學、停課不停學的機制。

另確診的姪子就讀金沙國小幼幼班，也依規定停課10天，復課日期為5月2日。明天（22）該國小附設幼兒園也將全園預防性停課1天、進行全園全校大清消。

目前，這起家族群聚感染已匡列密切接觸者親友5人、公司員工16人、同班同學和老師34人、球館教練和學員24人。另因確診者的同班同學年齡較小無法自理，另匡列29名學生家長陪同，目前疫調仍在持續進行中。

相關確診者足跡包含金城東門菜市場以迄貞節坊牌一帶，以及陽宅、愛乒球館、金東物流、何浦國小、金沙國小、金西特產行，均已陸續完成清消作業。

縣長楊鎮浯晚間並指示明天由教育處、民政處與學校、鎮公所及里長針對確診病例就讀之學校，全面發放家用快篩試劑給師生教職員使用，讓師生及家長安心。

目前，全縣累計確診個案9例，縣府呼籲在台灣整體疫情持續升溫，台金兩地交通頻繁下，鄉親應盡快完整接種疫苗，保護自己也保護別人，未來防疫重點將放在防止社區擴散傳播。