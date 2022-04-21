女星袁嘉敏曾獲得港姐「最上鏡小姐」，外型亮麗擁有D罩杯火辣身材，並曾在三級片《鴨王》中一脫成名。愚人節當天她突在社群發文砲轟香港電子競技有限公司創辦人鍾培生和其父親「Jerks（人渣）」，雖沒明說為什麼開罵但已引起熱議。袁嘉敏日前曾坦言「這一年在鍾家是一場噩夢」，後來更預告將「離開香港」；如今她「坐言起行」真的出發，今(21日)宣告抵達葡萄酒之都法國波爾多，展開壯遊冒險之旅。

袁嘉敏今(21日)在IG發出她的最新動態，宣告她由香港機場出發到杜拜轉機，飛往巴黎後再轉機飛抵波爾多的過程，花了足足30小時終於降落，抵達法國西南部葡萄酒之都展開新生活，除此之外這趟旅程也是探望在歐洲的朋友，預計7月才會返回香港。

其實1週前袁嘉敏就在IG發文先預告要與香港再見，並說：「我將踏上一段冒險旅程，仍然會持續拍攝旅遊影片與大家分享我的旅程，當然也可以加入我的冒險之旅！」讓許多粉絲相當期待她的影片。

之前袁嘉敏在IG指名道姓砲轟鍾培生父子，直指他們是「Jerks（人渣）」，更表示：「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，並曬出疑似鐘培生位於淺水灣5層豪宅的陽台照，寫下：「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。也許我前世欠了你們兩個」，言語決絕似已不留餘地。

因為她沒有明講原因，讓不少網友都在猜是愚人節玩笑嗎？對此，港媒《東網》追問袁嘉敏是否有人向她做出不道德的交易時，她僅回覆這件事好似小說般複雜，又直指鍾氏父子都不是好人，痛批他們人品有問題，「父子會有古怪要求」，坦言大家本來是好朋友，不過已經不相往來，再也不會聯絡。