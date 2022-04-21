前6局遭到統一獅洋投布雷克壓制，不過落後的樂天桃猿把握住對手換投之際，靠著林立滿壘時帶有2分打點的致勝安打，以3比2逆轉拿下5連勝，開季12場比賽拿下10勝2敗，也追平聯盟開季最速10勝。

布雷克本季首度出賽就繳出6局無失分的優質先發，僅被對手敲出4支安打，另投出2次三振、沒有保送，退場時球隊以2比0領先，他也是勝投候選人。

沒想到7局獅隊換投後，戰況就此改變，猿隊單局攻下3分逆轉，最終就以1分差勝出。猿隊追平聯盟開季最速10勝，過去2度最速10勝是2003年興農牛、2016年中信兄弟，猿隊總教練曾豪駒希望能夠把這股連勝氣勢繼續保持下去，尤其是要把握得分的機會。

曾總說：「要在布雷克身上得分不容易，只能多消耗他的球數，我們把握換投機會，才有機會逆轉。」敲出逆轉安打的林立則表示，7局上場打擊時自己只是想盡辦法要打到球，不管結果是好還是壞，要努力突破投手。

今年林立扮演開路先鋒打擊率高達3成46，在猿隊排名第2，14分打點則是暫居打點王位置，對此他說：「不管是打哪個棒次，隊友都很努力上到得點圈，自己就是要努力為球隊拿下分數，我也很珍惜每次攻擊的機會，把壘上隊友送回來。」他強調，不管有沒有追平紀錄，最重要的是有沒有幫球隊建功，「我只是有這樣強烈的想法而已。」