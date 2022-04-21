國內今(21日)新增2969例本土病例，其中台北市新增663例，面對每日確診數暴增，防疫政策大亂，許多人抱怨，接到醫院電話PCR陽性，卻沒有收到隔離通知該怎麼辦？台北市長柯文哲今天表示，因為現在塞車，大概會慢2、3天，他公布12區關懷專線，並透露有問題最好集中在白天打。

拋「快篩代替隔離」 柯文哲：政策不改 北市再一周就停擺

對於民眾抱怨，已經收到醫院通知PCR採檢陽性，卻遲遲沒有收到電子隔離書，柯文哲今天在北市府防疫記者會中解釋，這是因為醫院驗出陽性後，會先把資料上傳到法傳系統給中央，再由中央分派到地方衛生局，平常這個過程要花1天的時間，但現在因為確診量太多，以致系統塞車。

台北市12區關懷中心專線。（圖／台北市政府）

柯文哲指出，現在從醫院驗出陽性到衛生局收到個案，過程可能要2到3天，所以民眾如果接到醫院通知PCR陽性，卻一直沒收到衛生局居隔通知不用緊張，可以直接打到自己住的行政區專線詢問。

柯文哲強調，住哪個區就打哪個電話，而且白天上班的人比較多，所以有問題建議盡量集中在白天打，對於告知的PCR陽性個案，市府將直接當作確診者，用暫時的系統來處理；如果是急症就打119，該送醫就送醫。