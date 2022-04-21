網紅閃亮亮因天使臉孔又擁有魔鬼身材，更以「紅豆餅女神」稱號爆紅，但先前和「硬漢兄弟」成員黃包包熱戀卻不慎流出性愛影片，引起轟動讓她形象大傷，但她還是堅強挺過外流風波；近日閃亮亮突然預告要推出寫真書，更大方曬出側拍花絮照，穿比基尼濕身開腿大尺度畫面，讓網友瘋喊「要用新台幣下架」。

閃亮亮今（21日）在IG曬出一系列清涼美照，公開前陣子透露近期會比較忙的原因，「偷偷預告一下，我即將推出寫真書」，要和知名攝影女神莉奈合作；雖然閃亮亮已經在拍攝中，但她還是沒鬆口寫真書推出日期。

閃亮亮突然預告要推出寫真書，更大方曬出側拍花絮照，穿比基尼濕身開腿大尺度畫面。(圖/ 摘自閃亮亮IG)

不過，閃亮亮除了穿著性感比基尼自拍外，還PO出由工作人員在旁邊拍的工作側拍，連她自己都忍不住誇讚，「側拍也拍得好好看，就知道莉奈的團隊到底有多強了」；側拍畫面中，閃亮亮待在泳池的貝殼造型游泳圈上，一邊吃著西瓜，擺出各種撩人姿勢，其中更大尺度張開一雙白皙美腿，讓網友隔著螢幕眼睛大吃冰淇淋。

一直以來閃亮亮就以好身材聞名，許多網友很佩服她挺過不雅片外流，還能自信地展現好身材，紛紛表示，「亮亮妳太美了啦，愛了愛了」、「我流鼻血了」、「辣個腹肌也太讚」、「好正喔」、「太美了吧不收藏對不起自己」、「買，一定用新台幣讓寫真書下架」、「完蛋好暈好暈」。