俄羅斯入侵烏克蘭，成為全球眼中的「侵略者」，帶頭制裁的美國就是「好人」？推動俄羅斯民主化、終結冷戰的前蘇聯領導人戈巴契夫，在最近出版的新書《戈巴契夫冷戰回憶錄》中披露，他曾警告時任美國總統老布希，不要挑撥烏克蘭的分離運動，否則將破壞美蘇關係，老布希還回答：「我了解您的意思了，總統先生。」對此，有不少網友直呼，「比較訝異的是，戈巴契夫居然還活著」。

1989年12月3日，戈巴契夫和老布希在馬爾他會晤，共同宣布結束冷戰；當時戈巴契夫就向老布希表示，他同意賦予各個加盟共和國更多實權，但分裂主義卻是錯誤的道路，可能導致最嚴重的結果。

戈巴契夫指出，和蘇聯其他加盟共和國不同，俄羅斯族是烏克蘭的「多數民族」，人數約1500萬，一旦出現任何分裂主義的跡象，就會是一場風暴；譬如，在過去是俄羅斯一部分的克里米亞，當時已劃歸烏克蘭，當烏克蘭出現早期分裂主義徵兆時，俄羅斯人就開始連署，希望克里米亞能回歸俄羅斯。

俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

戈巴契夫告訴老布希，俄羅斯的歷史與國家有多複雜，你中有我、我中有你，如織線般交錯纏繞；民主是唯一的解決辦法，要深思熟慮並排除任何外部干預，後者（排除外部干預）又特別重要；蘇聯國民對外部干預的反應非常激烈，若您（老布希）想破壞蘇聯與美國的關係，那就來干預，鼓吹分裂主義吧。

戈巴契夫告訴老布希，蘇聯也需要美國總統在那個特別微妙的環境中三思而後行。老布希當時表示：「我了解您的意思了，總統先生。」然後就是大家都知道的，在蘇聯解體後，美國在烏克蘭全力扶植親美勢力，對抗俄羅斯。

戈巴契夫一直被視為俄羅斯的「親美派」，但是他在新書中提到，俄羅斯總統普丁的擴軍行動是受到美國的刺激；他指出，冷戰結束後，美國仍然扮演著軍備競賽的「引擎」，毫不停歇，美國國防預算（在川普時代）竟然增加了800億美元，美國耗費在軍事需求的支出，幾乎等同世界其他地區的總和。

戈巴契夫批評川普政府發布的《國家安全戰略報告》和《核態勢審查報告》，將美國的外交政策導向「在全球各地進行政治、經濟和軍事對抗」；美國的任務變成研發新型核武器，以實現「更靈活的使用」，亦即進一步降低核武器的「使用門檻」。

戈巴契夫指出，正是在川普外交政策轉向對抗後，普丁才會在議會發表國情咨文時宣布，俄羅斯已開發多款新型核武器，包括世界上沒有的武器。

戈巴契夫說法一出，在入口網站《Yahoo奇摩》掀起熱烈討論。有網友表示「他居然還活著，我還比較訝異」、「戈巴契夫還活著，真的不簡單，歷史的證人」、「同意戈巴契夫的論述，簡單說，就是俄羅斯自然有做錯的地方，但西方媒體一個勁的把所有過錯都推給俄羅斯，這樣是無法締造和平的，和平是需要共同努力的」。

也有網友認為，「拜登不想停火，誰說都沒用」、「戈巴契夫是俄國唯一令人敬佩的人」、「某些角度來講，戈巴契夫搞垮了蘇聯，這也是為何擺明是侵略，普丁在俄國支持度卻這麼高」。