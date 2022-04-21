隨著科技日新月異，詐騙手法也不斷進化。一名美國男子日前收到多則訊息，要求重置Apple ID和密碼，起初早有警覺是詐騙的他決定置之不理，未料隨後接到多通「蘋果（Apple）」的來電，他照著對方要求提供驗證碼後，僅2秒的時間，電子錢包內的65萬美元（折合新台幣約1900萬）加密資產全都不翼而飛。

This is how it happened, Got a phone call from apple, literally from apple (on my caller Id) Called it back because I suspected fraud and it was an apple number. So I believed them

They asked for a code that was sent to my phone and 2 seconds later my entire MetaMask was wiped — Domenic Iacovone (@revive_dom) April 14, 2022

太陽報報導，美國男子多梅尼克（Domenic Iacovone）4月15日在社群媒體推特（Twitter）分享自己的慘痛經驗，他日前接到許多通來自「蘋果公司」電話，一開始抱持懷疑，不予理會，但再三確認來電資訊與蘋果相符後，決定回撥。

回撥後，對方以登入異常，帳戶被盜用為由，要求傳送一次性驗證碼。殊不知，在他把驗證碼告知對方後，電話馬上被掛斷，隨後僅2秒的時間，他電子錢包「MetaMask」裡面價值高達65萬美元的加密資產全都被偷光了。

一名網友接到蘋果來電，回撥後被盜65萬美元。（圖／翻攝推特）

報導稱，「助記詞」等同於電子錢包的密碼，多梅尼克也深知這點，但想不到的是，iCloud的資料備份功能，會連同助記詞也儲存在內，也因此在多梅尼克告訴對方一次性驗證碼後，幾秒時間數十萬的資產就全被偷光，因為詐騙者已藉由iCloud取得助記詞，進入電子錢包偷光他的所有加密資產。

If you want to avoid iCloud surprising you with unrequested backups in the future, you can turn off this feature at:

Settings > Apple ID/iCloud > iCloud > iCloud Backup

3/3 — MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) April 17, 2022

針對此事，MetaMask並未給予回應，僅在推特建議用戶不要啟用iCloud資料備份功能，因為這將連同助記詞也一併儲存，如果這時你的密碼強度不夠，亦或有心人士透過網路釣魚取得你的iCloud數據，可能就有被盜之虞。

多梅尼克對此相當不滿，原因是MetaMask在用戶不知情的情況下，允許iCloud儲存用戶們助記詞，因此他也向MetaMask喊話，期待他們對受影響的用戶有所作為。