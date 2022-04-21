雖然美國的主流意見是譴責俄羅斯發動戰爭，但是美軍老兵派翠克‧蘭開斯特(Patrick Lancaster)是個特例，他自稱「獨立的眾籌記者」，透過Facebook、Youtube 發表他所看到的戰地情況，明確表示支持俄羅斯。

命令與任務(task and purpose)報導，星期一，蘭開斯特發表了他在馬立波(Mariupol)的見聞，觸目所及盡是斷垣殘壁與屍橫遍野。該市市長聲稱，至少有 1萬名平民在戰鬥中喪生。

然而，蘭開斯特將馬立波居民遭受的苦難歸咎於烏克蘭，即使影片中多次出現死亡屍體，但蘭開斯特採訪到到所謂馬立波居民堅稱，「所有死者都是烏克蘭的亞速團恐怖分子。」

這名男子隨後咒罵烏克蘭總統澤倫斯基，並讚揚俄羅斯總統普丁，至於如何看等馬立波流離失所的人們時，這位男子說：「我為他們感到難過，但當他們犯下這樣的種族滅絕罪行時，你又能怎麼處理？」

蘭開斯特在結束訪問後說，「這名男子的觀點相對普遍，在自己聊過數百人的經驗中，他們所說的相當一致，已充份表達這裡的真實情況。」

他的YouTube頻道有 40.8萬名訂閱者，他還與InfoWars網站有合作，是一個由電台主持人亞歷克斯•瓊斯（Alex Jones）所建立的，是個陰謀論為主體的類新聞網站。蘭卡斯特在2月25日接受瓊斯採訪時說，「烏東人民對於俄羅斯入侵烏克蘭喜極而泣，一位女士告訴我，她非常感謝普丁派兵前來維和，是為了停止戰爭，她終於可以再次感覺自己獲得人格。」

蘭開斯特的這些報導，與法國記者安妮邦奈(Anne-Laure Bonnel)的紀錄片「頓巴斯」(Donbas)，成為成了支持俄羅斯派論者的主要理據，也成為俄羅斯政府的最佳盟友，經常出現在俄羅斯國營媒體上，包括今日俄羅斯(RT)和俄羅斯國防部頻道Zveda上，這對俄羅斯來說，是非常好用的宣傳工具。

獨立新聞網站Grid 的記者傑森‧波拉迪諾(Jason Paladino)和安雅‧馮-瓦格頓克(Anya van Wagtendonk)認為，蘭開斯特雖然言必稱「挖掘真相」，但是他顯然得到俄羅斯軍方的大力協助。蘭開斯特不僅能夠隨意穿越俄羅斯控制的領土，而且他的手臂和腿上都戴著一條白色的帶子，這是俄羅斯軍隊用來區分敵我的一種方法。

早在2月24日，俄羅斯正式襲擊烏克蘭前，蘭開斯特就已報導了「烏克蘭人發動的路邊炸彈襲擊事件」。俄羅斯聲稱有3名親俄人士在襲擊中喪生，但Grid與另一個調查網站 Bellingcat認為，這場事件似乎是俄羅斯自導自演的。俄羅斯聲稱死在爆炸事件的死者遺體上，雖然屍身已經燒焦，但是頭骨上仍有道很深的切口，似乎這具遺體在被送到現場之前已經過屍檢。

蘭開斯特說「他正在調查真正發生的事情」，但是他從未質疑過俄羅斯官方的說法，這種偏聽信的做法，顯然不是一個獨立媒體該有的立場。

根據美國海軍的資料，蘭開斯特在2001~2006年間，在美國海軍小鷹號航空母艦上服役，主要工作是密碼技術員，利用高功率干擾信號欺騙敵方電子系統。根據他的官方服役記錄，他最高的軍銜是三等士官。

撇除他如今的言行，蘭開斯特服役生涯是不錯的，曾獲得海軍良好行為獎章、國防部服役獎章、武裝部隊遠征獎章、全球反恐戰爭遠征獎章、全球反恐戰爭服役獎章、四枚海上服役部署勳章以及四枚海軍和海軍陸戰隊海外服役獎章絲帶。

或許在情報系統單位工作，經常需要散布真假難辨的消息欺敵，使得他也覺得自己也活在滿是謊言的環境吧?使得他變成很容易相信陰謀論，以及寧可相信國際對手的說法。

情報分析公司Sparverius 的執行長高德史密斯(Kristofer Goldsmith)說：「我們不知道蘭開斯特在想什麼，他可能為俄羅斯人工作，或者真的相信那些陰謀論。」