網路銀行的興起，讓民眾可以直接透過手機App查看消費紀錄，因此有男網友好奇，既然手機如此方便，為何還要留下「存摺補登」這項作業，意外掀起網友討論。有網友提醒，未來如果有申請貸款的需求，就應該定期補登存摺，否則未來要用到時，不僅要跑一趟銀行，還得付100到200元的手續費。

一名男網友18日在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，「問問各位存摺多久補登一次？」他表示，現在只要使用信用卡、金融卡消費，網路銀行、手機App，甚至簡訊都會通知，消費紀錄一目瞭然，因此覺得特地去補登存摺是件很麻煩的事。

他也提到，最近剛好去銀行辦事，就順手一起帶上存摺，才想到上次存摺補登已經是4年前的事情了，「既然現在手機這麼方便，為何不廢除存摺補登這項作業，改用手機查詢消費紀錄就好」。

貼文一出，意外掀起網友討論，「如果沒有重要資料要記錄，可以濃縮成一筆總收入支出」、「現在網路銀行都能自己設定明細下載了，而且免費，所以我都不補摺了，除非剛好跑銀行」、「其實最麻煩的是要特地跑一趟銀行換新存摺」、「補登存摺是給那些不會使用App的人來確定自己的存款尚有多少，目前無法廢除」。

也有網友提醒，「辦房貸的時候薪轉戶會用到，不然根本不會補登」、「如果以後你有房貸或信貸需求的話，建議定期刷本子。最近需要一年內的薪轉帳戶存摺內容，但我4年沒刷本子，資料都集中在一筆，只能去跟銀行要資料，對方說查半年內的要手續費100元、半年以上的要200元，當下真的很想哭」。