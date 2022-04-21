網友分享深夜拍貼機「風景」。（翻攝臉書《●【爆廢公社二館】●》）

網紅「阿翰po影片」，13日上傳一支九天玄女「唯一指定姐妹」算命阿姨「廖麗芳」影片，掀起全台瘋學「九天玄女」熱潮。片中他搞笑作法稱九天玄女「降肉（降落）」，連女星、海巡都跟風。有網友分享照片，結果被網友一面倒笑稱是「九天玄女降肉深夜版」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享兩張照片，並發文：「奇怪⋯⋯大半夜的，這是在幹嘛？」，照片拍的是夜色中閃著螢光的拍貼機，拉近仔細一看，拍貼機門口布簾下面竟有一個穿著高跟鞋的短裙女，以奇怪的跪姿待在拍貼機內。

眾多網友看了紛紛笑回：「降肉了啦」、「九天玄女降肉」、「九天玄女，醬肉～ 醬肉～」、「九天玄女的唯一姐妹出現了」、「仙女上身中」、「下凡取精」、「在跳含⋯韓舞」、「雙修」、「拉鍊卡住吧」、「跪著拍很正常阿」、「拍照囉⋯⋯⋯跟以前拍大頭貼一樣，一定要擺很多姿勢的⋯⋯（沒事沒事⋯⋯）」。