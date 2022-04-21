樂天桃猿21日以3比2逆轉統一獅，拿下近期5連勝，蘇俊羽中繼2局無失分，他也拿下相隔1309天的勝投，一度因低潮想放棄棒球路的他賽後感性的說：「感謝教練沒有放棄我，還是信任我，我也把這些心態當作動力。」

蘇俊羽平鎮高中畢業後就投入中職選秀，2015年被Lamigo桃猿第五輪選上，但近職棒前4年都沒有投出太好成績，2019年又碰上肩膀夾擠的問題，傷勢反覆的情況下讓他一度想要放棄。

「那時候低潮真的很痛苦，雖然還可以投球，但就沒那麼順，投幾球後肩膀又會不舒服。」後來蘇俊羽尋求運動科學幫助，把投球機制「打掉重練」，歷經2年的過渡期，終於在2021年開始收到成效。

「今年狀況都回來了，感謝教練沒放棄我、信任我。」蘇俊羽在這段時間收穫不少教練、學長的幫助，加上運動科學調整投球機制及下盤運用，讓他逐漸找回球速，也奪下暌違已久的勝投，他笑著說：「真的不記得了，只記得很久了。」

而另場洲際的比賽，富邦悍將與中信兄弟8局打完雙方戰成1比1平手，9局上蔣智賢安打打回超前分，林哲瑄再補上1支安打，終場富邦以3比1擊敗對手，中止近期5連敗，也拿下本季第2勝。