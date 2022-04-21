華視昨天晨間七點時段快訊跑馬大出包，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發軒然大波，結果現在華視再被爆出兩小時後，也就是昨天早上九點多，再度出大包，跑馬竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭下大冰雹 市區交通大亂」等跑馬訊息。華視對此再發聲明道歉，表示該畫面是昨日的新聞，華視一天內出包２次，令人傻眼。

翻攝 華視新聞Youtube頻道

當時在螢幕左下角時間為上午9點34分，最下方跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」，然後又出現「巴士海峽發現石油，預估蘊藏量100萬桶」，最扯的是， 跑馬竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」， 晚間華視再度發聲明道歉。

翻攝 華視新聞Youtube頻道

而針對「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤跑馬訊息，華視共懲處負責的2位導播、編輯、晨間新聞製作人、編輯中心和導播中心主任、製播部經理、代總經理等8人，其中未將檔案路徑恢復的導播被記大過，處分最重。

道歉聲明：

針對華視新聞20日上午9點橫式跑馬文字誤植事件，說明如下

華視4/20(三)上午九點34分及36分，於新聞下方橫式跑馬文字出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」之非事實之橫式跑馬訊息。

經查證為製播同仁，為緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字。此次誤植共計前後出現時間約35秒，副控同仁第一時間發現錯誤後立即將整條橫式跑馬緊急下架處理。

華視疏失再次向社會大眾鄭重道歉，亦會將此操作疏失一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，並配合相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分。再次嚴正的向所有觀眾致歉。