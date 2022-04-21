美女圍棋職業選手俞俐均擁有清麗顏值，少女時期常被人稱作「小黑嘉嘉」，如今22歲的她更顯氣質清新脫俗，還有媒體稱她為「圍棋界小周子瑜」；雖已是成年但卻散發少女仙氣，眉宇之間與電影《瀑布》中的王淨扮相頗為神似。日前她曾分享親身經歷的一場「半目勝負」比賽，雙方從50手前要算到最後一步，算得準的一方才能以最細微差距勝出，讓她直呼：「刺激感好過癮啊」。

俞俐均效法學姊黑嘉嘉的腳步，在圍棋之外也從時尚路線表現自我，之前她曾有感而發說：「 『你真正想要的到底是什麼』，離開了待好幾年的環境，從舒適圈赤裸的走了出來，認真感受著迷茫，慢慢思考下一步要從何落子」；只見俞俐均身穿簡單的針織衣，穿之前還有點擔心粉色太突兀，結果搭上高腰魚尾裙，她形容：「整個Omg !!!柔軟親膚，可以直接上場比賽了！」身形修長的她當起衣架子也是非常稱職。

但她終究最熱愛的活動還是圍棋，日前分享了她感到刺激的比賽過程：「前幾天的棋局中，到收官時兩方都知道，這是場僅有半目差的勝負，誰贏就看這50手了，每步棋都驗算了無數次才落子，太久沒處理這麼細緻的局面，刺激感好過癮啊」；圍棋由於黑棋有「先著之利」，並且為了避免和棋，規則上設置有6.5~7.5的貼目讓點制，讓雙方能公平競爭；處理半目勝負棋局最考驗價值大小判斷力，結果也最令棋手揪心。

俞俐均身為一位美女棋手，對業餘棋友而言她是職業級的「俞老師」，面對前輩高手比賽時難免要承受失敗，但她也很有自我調適的EQ：「常常以為輸掉了可惜的棋，用ai擺過之後發現原來不是這麼一回事，瞬間沒有那麼難受了(大笑)」，這句話透露了她還是會很在意勝負的。

幾天前俞俐均分享了一張仙氣美照，一縷髮絲輕輕掠過臉龐，瞬間的顏值完全不在她被說相似的女神們之下，她說：「每當我審視自己時，總在不經意間放大自己的缺點，忽略了優點。再加上身為金牛座的緣故，常常被一些瑣碎的小事困在原地，久久無法釋懷。慶幸的是，身邊的長輩、朋友們總用他們的樂觀感染著我，讓我每次都能重新振作起來。我想，或許我們都會忘了鼓勵自己，但能讓我們繼續前進的也只有自己～偶爾也稱讚一下自己吧，或許會有很多意想不到的驚喜喔！」