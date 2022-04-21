中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員琳妲(林羿禎)，目前也是網紅團體「反骨男孩」一員的她，外型甜美、身材火辣，受到不少粉絲喜愛，近日她和蕾菈（Lyla）、艾瑞絲（Aries）、林宛璇（Wendy）到宜蘭遊玩，4女神更大方脫了，穿上性感泳裝辣秀好身材，香豔畫面讓網友看了都快受不了。

琳妲在社群PO出遊照，直呼：「準備要去朔（溯）溪了」，只見她穿上性感比基尼，蕾菈、艾瑞絲、林宛璇則是穿上連身高衩泳衣，有的胸前挖洞，辣露渾圓雙峰，還有高衩設計，讓她們修長長腿全都露，4女神一字排開，畫面相當養眼，網友直呼「一個比一個辣」、「拍照的人還安好嗎」、「4個都好正」。

此外，琳妲隔天加碼曬出和林宛璇在小路上熱舞的影片，兩人跟著音樂扭腰擺臀，傲人上圍也跟著晃動，14秒影片讓網友都看暈了，大讚「畫面太美了」、「這個泳裝好犯規」、「太辣了吧，看了好多次」、「流鼻血了」。

琳妲不僅是啦啦隊女神，也是知名網紅YouTube，擁有原住民血統，一雙電眼和甜美笑容，讓她圈粉無數，IG已有超過73萬粉絲追蹤。