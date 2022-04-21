張基龍拿掉牙套加上減重後，猶如脫胎換骨。（衛視中文台提供，摘自Naver）

韓國男神張基龍出身於韓國慶尚南道蔚山的他，有別於一般都會時尚男星，有著鄉下男生純樸可愛的氣質，身高187公分體重75公斤，高中時就已有明星的外型與架式，也在當地的演藝學苑補習班接受了走台步與演技的相關訓練；蔚山高中畢業後，當時的他還開始戴起了牙套，一心想要當模特兒還考上了100比1超高競爭率的龍仁大學的音樂劇演劇系，隻身前往首爾發展先從首爾國際服裝周開始了自己的處男秀。

張基龍的演藝之路走來算是相當順遂，剛出道時的可愛「牙套男孩」形象在模特兒界令人相當印象深刻，也為他爭取到了許多廣告與畫報拍攝、時裝走秀的機會。當時不少人可能不太知道他的名字，但絕對記得他那可愛頑皮又帶著自信的笑容，知道時尚界有一個身材高大、外型獨特的牙套男模。雖然大多數明星們都很不喜歡戴牙套，但為了要變美變帥，必須要忍受一下那段過渡期，然而張基龍過去受訪時從不諱言，自己非常喜歡戴牙套的那段時光，特別是戴著牙套調皮男孩的形象超吸晴，更增添了自己不少的自信感。

拿掉牙套的張基龍，透過了體重管理後，猶如脫胎換骨而形象大變，他由時尚界成功轉戰戲劇界，不再單單迷戀走服裝秀伸展台，開始將主力放在演技上，獲得了不少邀約在不少當紅歌手的MV中以及戲劇中擔綱演出。高大挺拔的帥氣外型與臉蛋獲得不少青睞，更讓他一路從配角成功演出綠葉角色後，開始躍昇擔綱第一男主角。他目前正在服兵役，入伍前主演《我的室友是九尾狐》中的魅力演出，有別於過去曾飾演九尾狐的崔振赫、李棟旭、金汎等男星，獲得不少好評。

該劇改編自韓國同名網路漫畫，張基龍在劇中飾演999歲的九尾狐「申又如」，不僅外形俊美，而且有九百多年積累的驚人智慧。個性認真、嚴格威嚴，為了變成人類，一直在為狐珠收集人類精氣。沒想到自己所珍藏900多年的狐珠某天竟然被一個22歲母胎單身女大學生「李潭」（惠利飾）一不小心竟然吞了下去，雙方為了恢復原先狀態不得不開始同居，將產生什麼爆笑趣事令人期待。《我的室友是九尾狐》下週一（25日）起，週一至週五晚上9點在衛視中文台播出。