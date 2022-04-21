不知"10公分白線"不能停車! 停五天被開"八張單"│中視新聞 20220421

民眾質疑，誰會拿尺量線的寬度。（截自中視新聞畫面）

為什麼我明明停白線內還會吃上違停罰單？台中市大里立元路附近居民集結20多人，出面抗議，車子明明停白線內，竟然吞下罰單，還有人5天被開了8張單，要繳7200元。原來該路段白線是10公分寬的細白線，是快、慢車道分隔線，不能停車，遭檢舉自然吃上罰單。

不過當地許多民眾都不曉得，經常把車停放在這裡，結果有車主被檢舉，5天被開了8張單，要繳7200元，民眾傻眼又無奈，質疑到底是誰會帶尺在身上，停車還要先量白線，也不滿當地根本沒有足夠的停車空間，集結20多人出面抗議。當地民眾不滿表示，為何河堤邊停了幾十年沒事，最近卻頻頻遭到檢舉；既然不能停車就要畫紅線，不然就是誤導。

大里區公所出面解釋，這裡的白線是細白線，只有10公分寬，屬於快、慢車道分隔線，不能停車。為了平息爭議，大里區公所會勘後決定，未來立元路靠河堤邊白線將改劃紅線，靠公園一側則劃設停車格，提供停車空間給當地民眾，也明確讓民眾知道哪裡可以停、哪裡不能停。