傑尼斯男團「Snow Man」最新單曲《Brother Beat》首週以78.8萬張銷量獲得Oricon單曲週冠軍，刷新今年日本首週單曲銷售紀錄。本次單曲是「Snow Man」全員主演的日本漫畫家赤塚不二夫作品《阿松》真人版電影主題曲，電影3月25日上映至今觀影人數正式突破100萬，票房累計13.8億日幣，同樣獲得亮眼成績。

片中飾演長男阿松的向井康二感謝表示「拍攝時就很開心，我們與共演者都用自己的方式表現阿松世界，很高興大家有感受到並看得開心！遇到《阿松》這麼棒的作品真的很幸福！」不但是單曲與電影雙雙傳出捷報，〈Brother Beat〉熱潮更延燒至TikTok。歌曲中重複穿插團員深澤辰哉以日文腔調唱中文的「1234」，魔性的發音配上奇妙「功夫舞」讓日本網友紛紛效仿挑戰舞蹈，這句歌詞（＃イーアルサンスー）也成為TikTok近期人氣竄升的舞蹈主題標籤。

此外，成員阿部亮平、目黑蓮與前輩櫻井翔、相葉雅紀、山田涼介拍攝的新廣告也在近日公開。5人在廣告中挑戰露營生火，拍攝結束後目黑蓮表示因為要跟前輩共演，他前一天緊張到睡不著，沒想到立刻被櫻井吐槽「你才不是這種人吧！」隊員阿部亮平也秒回「對啊他這人根本不會緊張」。阿部亮平還透露自己與相葉雅紀的共通點，2人都是AB血型、千葉縣出身、代表色是綠色，讓大家直呼好巧。

《Brother Beat》台壓已在台正式發行，發行3版本，附贈不同進口限量特典，台灣粉絲亦可憑專輯內附的視聽序號，觀賞期間限定的線上特別影片內容。