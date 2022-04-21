一名女子表示，日前錄取一間大公司的助理，面試的時候有談到助理是以底薪計算，她思考後覺得可以學習新東西所以答應報到，沒想到看到薪資單後驚見一陷阱，隔天一早直接走人，並呼籲其他網友，遇到這情況快逃。

這名女網友在網路論壇《Dcard》指出，前陣子錄取一間大公司擔任助理一職，工作時間早八晚五、周休二日，中午可以休息一小時，面試的時候有談到助理是以底薪計算，不料找人資辦理報到時，看到她的薪資表單列出，本薪2萬3250、全勤2000，這時才驚覺原來公司給的底薪數字是包含全勤。

原PO抱怨，請假扣薪合理，但若額外又扣全勤她不能接受，因此隔天一早直接找人資拿離職單，簽完交給人資後直接閃人，原PO氣到直呼「對不起我不夠奴，我要繼續找工作了掰掰」。

她事後又補充，該公司還有一個狀況，就是遲到幾分鐘扣多少錢，她認為人偶爾不小心都會遲到，頂多遲到的時間不計薪就好，沒想到還要倒扣薪水，這規定讓她刷新三觀，並呼籲其他人，如果遇到跟她一樣的情況快逃就對了。

其他網友則紛紛回應「讚喔，就是要這樣爽快，甩慣老闆就像甩渣男一樣」、「這不合法吧檢舉爆」、「同樣經歷，我也同樣隔天離職」、「這種小氣到爆的公司走了也好」。

有網友指出，說好的薪資包含全勤就是不合理，那就是變相的苛扣勞工薪水，另外，底薪包含全勤也代表公司為了節稅，把你的底薪報低，建議遇到這種公司真的快逃。