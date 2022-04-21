「家醜外揚」應該是很多人不樂見的事情，不過印度一名有夫之婦被發現與小王有染後，恐怖的丈夫竟當眾給予教訓，他撂了15位兄弟對妻子進行「鞭刑」懲罰，凌虐至昏厥。圍觀名眾甚至在女子醒來後起鬨，逼她與小王原地結婚，影片一出便引起熱議，許多網友紛紛撻伐這種非人道行為已經觸法。

綜合外媒報導，16日印度西孟加拉邦(West Bengal)一處村莊傳出已婚婦女偷吃被抓包，慘遭丈夫鞭刑對待，而且打她的不只一人，據悉她的丈夫號召15名硬漢將她帶至空地公開審判，圍觀民眾的喧嘩聲也隨著鞭打次數越來越激昂，15人接力猛打狠鞭之後，女子哭著求救，最後痛到當場昏厥。醒來時，更被迫交換花環當場與小王完婚，影片顯示還有人作勢在她額頭塗上「吉祥痣」。

報導指出，該男子事後向媒體承認，自己因為無法接受妻子與隔壁村小王發生關係，才決定派人集體教訓她。目前警方已經介入調查，受害女子仍在醫院接受治療，所幸沒有生命危險。