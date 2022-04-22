PTT論壇表特版（Beauty）經常出現令人驚艷的素人正妹，其中附帶學生身份的更容易加分，雖然殘酷評價會讓有些美女不願意上表特；但日前有一位成大醫學生美女被PO到表特，不但比基尼辣爆獲得「推爆」待遇，正妹本尊也在推文30樓現身，幽默語帶雙關自虧：「30F沒有30F」。

有網友日前在表特版分享正妹，標題寫道：「[正妹] 成大醫學生 比基尼」，光標題就引人點進觀賞，畫面中的美女一頭過胸近腰的微捲長髮，即使穿著氣質長裙也能散發電力；外衣一脫更引鄉民暴動，不只渾圓雪白UU誘人，平坦的腹部及水蛇腰更顯身材纖細，翹臀美腿在趴臥姿勢時曲線無可挑剔，整體美感讓人一秒失去抵抗力。

先前曾有一位台大醫科美女「小馮」成為直播主，難免有些酸民拿來比較開噓：「小馮比較好看吧」、「嘴」、「普」、「臉完全不行」、「表特？」、「這也想騙推?」、「臉」、「臉普」、「這裡是表特板 不是學歷板」、「輸小馮 可以下一位了」、「小馮獲勝」、「反詐騙」。

但覺得妹子讚的鄉民仍佔絕大多數：「有料」、「求門」、「這個猛 最近一堆醫科挑戰小馮了 地位不保」、「耐看」、「可以欸」、「這個好像也是鄉民」、「肌肉欸！不噓」、「第二張我以為朴信惠」、「比小馮正多了」、「人生勝利 人好頭腦好 有未來才是真的」、「99分，因為臉還有進步空間」、「很漂亮 推一個！」、「推正妹 我病了要醫生」、「笑容很美」、「還沒開圖到比基尼就推了」。

而在推文30樓有人留言：「第一張眼睛都修得比本人大兩倍了，網路照片看看就好看看就好zzZ，阿奶也是修的，c直接修成e」，有人說：「哇嗚30樓本人」，這位名叫「映蓉」的成大醫學生美女說：「30F就是本人 但本人沒有30F謝謝」；發現釣出本尊後鄉民更是暴動：「有本人就給推啦」、「有雅量心就美」、「本人幽默喔XD」、「朝聖推本人」、「本人沒來也是值得爆」、「心態好贏很多人了」、「這個已經是天菜等級 信箱應該爆了」、「本人請收下我的站內(信)」，好評不斷。